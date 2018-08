'Gli anni amari' vissuti da Mario Mieli

(ANSA) ROMA 20 AGO - Sono iniziate a Milano le riprese di Gli Anni Amari, il nuovo film di Andrea Adriatico che racconta la vita di Mario Mieli, intellettuale italiano studioso delle teorie di genere, attivista omosessuale, scrittore e performer nell'Italia degli anni '70. Si parte dall'adolescenza di Mieli (Nicola De Benedetti) al liceo classico Giuseppe Parini di Milano e si passa poi alla vita notturna a parco Sempione e nei locali gay, quando ancora l'omosessualità era per molti sinonimo di disturbo mentale. E ancora il suo viaggio a Londra e l'incontro con l'attivismo inglese del Gay Liberation Front; il ritorno in patria e la fondazione di 'Fuori!', prima associazione del movimento di liberazione omosessuale italiano, e dei 'Collettivi Omosessuali Milanesi'; la pubblicazione del saggio Elementi di critica omosessuale; la popolarità mediatica, ma anche le turbe mentali. Intorno alla vita di questo intellettuale tanti amici che, come lui, hanno contribuito a cambiare quel mondo: Corrado Levi, Ivan Cattaneo e Piero Fassoni.