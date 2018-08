Danny Boyle non dirigerà più 007

ROMA, 21 AGO - Danny Boyle non dirigerà più il prossimo film di James Bond per "divergenze creative". E' quanto si legge sul profilo Twitter ufficiale di 007. "Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig - è scritto nel post - hanno annunciato oggi che a causa di divergenze creative Danny Boyle ha deciso di non dirigere più Bond 25". Boyle aveva rivelato a marzo l'intenzione di dirigere il prossimo film della saga, con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto. Il regista di Trainspotting, premio Oscar per Millionaire, è un fan di 007 e non a caso ha fatto partecipare Craig alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Londra del 2012, di cui è stato architetto. Le riprese dovrebbero iniziare nel dicembre 2018 nei Pinewood Studios poco fuori Londra. L'uscita in Gran Bretagna è prevista per il 25 ottobre 2019 e due settimane più tardi negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Non è chiaro però, a questo punto, se le previsioni potranno essere rispettate.