A teatro May, Popolizio, Giannini

ROMA, 22 AGO - Fiona May con Luisa Cattaneo in ''Maratona di New York'' di Edoardo Erba e Massimo Popolizio ''Sulle vie di Borges'', ad aprire il Todi Festival 2018; l'esperimento transnazionale di ''Boy with scar (il ragazzo con la cicatrice)'' ai XXII Quartieri dell'arte a Civita di Bagnoregio (VT) e il XXV Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (FR) tra Giancarlo Giannini con ''Le parole note'' e ''Shakespeare re di Napoli'' di Ruggero Cappuccio; Marina Confalone in ''Una relazione per un'accademia'' da Kafka a Benevento Città Spettacolo fino a IF/ Invasioni (dal) Futuro 2018, quest'anno dedicato alle narrazioni di James G. Ballard, a Roma: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.