Ponte Accademia 'scartato' in 12 ore

VENEZIA, 23 AGO - Un'operazione di ingegneria edile unica al mondo: togliere i ponteggi esterni e "scartare" il Ponte dell'Accademia di Venezia, il secondo più importante della città lagunare, in una notte. Dopo quasi 11 mesi di lavori il restauro da 1,7 milioni di euro finanziato interamente da Luxottica Group è terminato e l'amministrazione municipale potrà riconsegnare alla città, mercoledì 29 agosto giorno dell'inaugurazione, il ponte in tutto il suo antico splendore. Un restauro che parla completamente veneto grazie alle aziende Pasqualucci e Salmistrari che si sono aggiudicate l'appalto battendo la concorrenza di altri 17 gruppi che avevano partecipato al bando promosso a inizio 2017. Le operazioni per smantellare il cantiere inizieranno venerdì 24 agosto alle 17 in punto.