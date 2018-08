Opere di Laura Brocchi in mostra a Siena

SIENA, 23 AGO - Si intitola 'Elements and Tradition', la mostra di opere dell'artista senese Laura Brocchi, che sarà inaugurata il 31 agosto nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, a Siena. L'esposizione sarà visibile, ad ingresso libero, fino al 30 settembre. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il sindaco Luigi De Mossi e la storica dell'arte Laura Bonelli. L'artista, spiega una nota, già nota per aver realizzato il Drappellone per il Palio del luglio 2017, presenta in questa personale opere inedite che traggono ispirazione dai quattro elementi, e si muovono nel solco del grande artigianato senese. L'artista ha cercato e scelto materiali locali, come la pietra e la radica di legno, e li ha uniti a metalli, in particolare ferro e rame, che da sempre caratterizzano la tradizione artigianale nella quale è cresciuta. Non mancano materiali prettamente contemporanei, come il plexiglass, per sottolineare lo scorrere del tempo, e con esso l'avvento di materie nuove per dar forma all'energia creativa