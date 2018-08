Bring me the Horizon, album a gennaio

ROMA, 23 AGO - Tornano i Bring me the Horizon, band multi-platino di Sheffield, con l'annuncio della pubblicazione del nuovo album "amo" (RCA/Sony), prevista per l'11 gennaio 2019 e con il primo nuovo brano: "Mantra", già disponibile in digitale. I Bring me the Horizon saranno anche in concerto in Italia il 13 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). La band inglese è cresciuta sempre di più negli ultimi anni: ha venduto oltre 2 milioni di copie, registrando sold out in oltre 40 Paesi, comprese due serate alla 02 Arena di Londra, e un'esibizione al Glastonbury festival. "amo" è stato scritto e registrato a Los Angeles, durante tutta l'estate. Oli Sykes e Jordan Fish, cantante e tastierista della band, si sono occupati anche della produzione. "Amo è un album d'amore che esplora tutti gli aspetti della più forte delle emozioni, sia quelle positive che quelle negative - ha spiegato Oli -. Il risultato è che abbiamo registrato un lavoro fantastico, molto più sperimentale e vario rispetto ai precedenti".