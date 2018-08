Notte Taranta: Lp, pizzica in mio album

BARI, 23 AGO - La pop star italoamericana Lp, ospite del Concertone della Notte della Taranta, potrebbe inserire nel suo prossimo album le sonorità della musica popolare salentina. "La pizzica - afferma la cantante - è una musica ancestrale, qualcosa che ci riporta alle origini, che viene tramandata da padre in figlio. Mi sento molto legata a questa musica e molto probabilmente ci sarà un richiamo a questa tradizione nel prossimo album, perché nella pizzica c'è qualcosa che sento vicino a me, alle mie origini. E oltre alla natura celebrativa della musica sento tanta energia". Sul palco del Concertone, sabato 25 agosto a Melpignano, Lp canterà 'Pizzicarella', uno dei brani simbolo della tradizione salentina in cui sarà accompagnata dal coro e da una suggestiva coreografia di ballerine. E si cimenterà anche nel brano d'amore 'Vorrei volare' e in una nuova versione del suo successo internazionale 'Lost on You'.