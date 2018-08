Scala, tournée cinese per corpo di ballo

MILANO, 24 AGO - Torna in Cina a due anni dall'ultima tournée il corpo di ballo della Scala, che dal 31 agosto al 23 settembre si esibirà in 15 recite del Don Chisciotte con la coreografia di Nureyev e in Giselle. Quattro le tappe del nuovo tour scaligero che ha il sostegno di Brembo e Pirelli: Shanghai e Tianjin dove i danzatori del Piermarini si sono già esibiti, Xi'an e Macao dove debuttano. A Xi'an il corpo di ballo inaugurerà il Dance Festival della Shaanxi Opera House con il Don Chisciotte, eseguito anche a Shanghai e Tianjin (in tutti i casi con la partecipazione degli allievi delle scuole locali). A Macao invece andrà in scena Giselle. Si tratta di due produzioni che sono un biglietto da visita della Scala che, secondo il teatro, mostra "la varietà del nostro repertorio e la versatilità degli artisti scaligeri".