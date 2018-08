Il debutto di Mishra con l'uomo in India

ROMA, 24 AGO - Il designer Rahul Mishra ha debuttato con una linea di Menswear ispirata ai tradizionali abiti indiani in occasione dell'India Couture Week. I ricami delicati e i tessuti lavorati a mano, tratti distintivi delle creazioni di Mishra, si ritrovano su kurta, bandhgala e sherwani dal sapore tradizionale e contemporaneo. Il viaggio di stile che ha portato Mishra ad affermarsi come il più apprezzato stilista indiano sulla scena internazionale, proseguirà con la sfilata Womenswear SS19 durante la Paris Fashion Week. L'ispirazione della collezione nasce da Maraasim, la bellezza ci circonda, che si osserva in un giardino fiorito. Rumi Maraasim significa relazioni in Urdu, ovvero legami tra passato e presente, sulla magnificenza visiva e intellettuale di architetture monumentale, tessuti sontuosi e i più raffinati dipinti in miniatura. Tutti principi coerenti con l'estetica dell'eleganza Mughal.