Torna Guess my Age con Enrico Papi

ROMA, 24 AGO - Dopo il successo della passata edizione, dal 27 agosto arriva su TV8 (tasto 8 del telecomando), in prima tv assoluta, la seconda stagione di Guess my Age - Indovina l'età, il programma di access prime time condotto Enrico Papi. Il programma - in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 - ha una sola regola: indovinare l'età di 7 sconosciuti. E, nelle prime 10 puntate, non mancherà un novità che ricorda la versione "vip" del programma, andata in onda nella passata stagione televisiva. Il concorrente in gara, infatti, sarà affiancato da un partner celebre che, insieme a lui, difenderà il montepremi iniziale di 100 mila euro e cercherà di indovinare l'anno di nascita di 7 persone mai viste prima. Tra le guest star: Bruno Barbieri, Alessandro Borghese, Davide Camicioli, Fabio Caressa, Lodovica Comello, Giancarlo Fisichella, Federica Fontana, Diletta Leotta, Guido Meda e Cristiano Tomei.