Sarah J. Parker firma capsule Gap Kids

ROMA, 24 AGO - Gap, marchio di abbigliamento made in Usa presenta la seconda collezione in edizione limitata con Sarah Jessica Parker, l'iconica Carrie Bradshow di Sex and The City, e attualmente star e produttore esecutivo di "Divorce", che tornerà per la seconda stagione all'inizio del prossimo anno, che aveva già collaborato con il brand partecipando a due pubblicità. Ispirati ai ricordi d'infanzia della Parker, i capi disegnati dalla diva sono pensati per essere indossati e condivisi nel tempo. Rievocando ricordi della sua infanzia l'attrice ha infatti pensato a vestiti da tramandare tra bambini di diverse età. Sono pezzi che raccontano piccole storie con le loro stampe stravaganti di coniglietti e unicorni, con decorazioni floreali, pois e nastri, in una varietà per bambini e bambine ideale per il back to school. "Lavorare di nuovo con il team di designer di Gap è stato fantastico - rivela Parker - tutti erano entusiasti dell'idea che i capi potessero essere indossati e tramandati per ottenere più uso possibile".