Massimo Ranieri: «A Partanna una grande festa di musica»

Partanna (Trapani) - Continua il feeling fra il pubblico siciliano e Massimo Ranieri. Dopo i successi registrati a Zafferana Etnea e al Teatro di Verdura di Palermo, lunedì 27 agosto l’Anfiteatro di Partanna (TP) ospiterà “Sogno o son desto….400 volte”, il meraviglioso viaggio musicale di Massimo Ranieri, una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Organizzato da di Musica Da Bere in collaborazione con il Comune di Partanna, lo show, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese.

“Il segreto è nell’emozione che provo ogni sera, quando il pubblico con il suo calore mi restituisce con gli interessi passione ed entusiasmo – spiega Ranieri - questo mi dà la spinta a proporre ogni volta qualcosa di nuovo, quello che sento che il pubblico vuole da me .È un tour che mi sta dando tante soddisfazioni. Non per niente abbiamo aggiunto al titolo “400 volte”, che sono tantissime. Diciamo che ormai posso sbizzarrirmi, tastando il polso del pubblico e, sera per sera, apportare novità che rendano lo spettacolo sempre nuovo”. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione non perde di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro: naturalmente non mancheranno le sorprese, ma stavolta, il cantautore napoletano sarà se stesso ancora di più. In scena presenterà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio accompagnato da una straordinaria orchestra composta da da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati) e Stefano Indino (fisarmonica).

“Non riesco ad andare via dalla Sicilia - conclude Massimo Ranieri- stavolta suoneremo a Partanna e, sono certo, sarà una grande festa di musica. Da tanti anni vengo in Sicilia, qui ho tanti amici, e, davvero, ogni volta il vostro calore mi da gioia ed entusiasmo, i miei concerti sono una festa musicale ed emozionale unica”. In scaletta il meglio della sua produzione discografica, con Ranieri interprete e narratore della tradizione napoletana, e poi i “classici” del suo repertorio, che lo rendono protagonista indiscusso della scena musicale italiana.