Prince, causa a medico per analgesici

(ANSA-AP) - ROMA, 25 AGO - La famiglia di Prince ha intentato causa contro il medico che ha prescritto un farmaco antidolorifico alla rockstar, morto il 21 aprile del 2016 per un'overdose accidentale di Fentanil. Secondo la famiglia del musicista il dottor Michael Schulenberg non sarebbe riuscito a trattarlo per la dipendenza da oppiacei e di conseguenza avrebbe una parte di responsabilità nella sua morte. Nel documento presentato al tribunale distrettuale della contea di Hennepin - reso noto da Associated Press - si sostiene che il medico avesse "l'opportunità e il dovere, nelle settimane precedenti la morte di Prince di diagnosticare e curare la dipendenza da oppioidi, in modo da impedire la sua morte. Ma non si è riuscito a farlo". La famiglia di Prince ha chiesto un risarcimento danni per 50mila dollari. Nelle ore successive alla morte di Prince, il dottor Schulenberg ammise di aver prescritto l'antidolorifico alla guardia del corpo della pop star per proteggerne la privacy. Violazione punita con un'ammenda di 30mila dollari.