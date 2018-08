Marini ricorda Kemp, grande farfalla

PERUGIA, 25 AGO - "Mi ha fatto piacere averti conosciuto grande farfalla": la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini ha salutato così Lindsay Kemp, il coreografo, attore, ballerino, mimo e regista britannico scomparso nella notte. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Facebook. "Voglio salutare Lindsay Kemp che per molti anni ha vissuto a Todi durante il mio mandato di sindaco" ha scritto Marini. "Venne da me - ha aggiunto - per avere l'autorizzazione a fare le prove di danza nel Parco della Rocca. Saliva da via Cesia verso la piazza con le sue enormi ali con le quali realizzava la sua danza leggera e scenografica. Una volta l'ho incrociato ed osservavo gli sguardi perplessi di alcuni cittadini pensando che un altro originale si era aggiunto alla piazza. No era solo il grande Lindsay - ha concluso Marini - brillante originale provocatorio leggero sorridente ed ironico". (ANSA).