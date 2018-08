Torna il cardigan alleato primi freddi

ROMA, 25 AGO - Accantonato da qualche tempo, il cardigan è il nuovo protagonista della stagione intermedia che annuncia l'inverno. Avvolgente e comoda, la giacca in maglia aperta davanti si è dimostrata la miglior alleata per affrontare senza problemi i primi freddi. Il tradizionale golf con i bottoni è ricomparso nelle passerelle sia maschili sia femminili, in nuove soluzioni, diventando il nuovo oggetto del desiderio sia per la donna sia per l'uomo. Il nuovo cardigan esce dalla classica versione bon ton, anche se non la soppianta, visto che la giacchettina in cachemire coordinata al sotto, abbinamento detto twin set, non è mai passata di moda. Il cardigan sa essere confortevole e glamour, ideale per i momenti liberi come per quelli trascorsi a fare shopping. Il nuovo cardigan ha una vestibilità lunga ed è realizzato in filati morbidi, non necessariamente in cachemire, come il modello a rombi di Gucci per lui, o quello iper-colorato di Versace per lei.