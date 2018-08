Cassel sposa Tina, nozze cool

ROMA, 25 AGO - Nozze discrete, di profilo leggermente basso, ma molto 'cool', con passeggiata fra passanti e curiosi, per l'attore francese Vincent Cassel e la modella Tina Kunakey, di 30 anni più giovane, a Bidart, nel sud-ovest della Francia. La ragazza, che ha una relazione con il "cattivo" del cinema francese e hollywoodiano da due anni, si è presentata radiosa e sorridente in un abito bianco scollato e senza spalline, con un bouquet di fiorellini bianchi in mano. Lui, che a 51 anni è padre di due figlie avute con l'ex moglie Monica Bellucci, è uscito dal municipio per mano con la sposa in abito color panna e camicia rosa senza cravatta e slacciata sul petto, una barba grigia corta e un paio di occhiali da sole. Pochi invitati, ma poi è seguita una passeggiata per mano della coppia, che ha scelto di vivere in Brasile, per le vie di Bidart in mezzo alla gente.