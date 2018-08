Via smontaggio cella torre Norcia

NORCIA (PERUGIA), 27 AGO - E' cominciato l'ultimo e più delicato passaggio per la messa in sicurezza della torre civica di Norcia, gravemente danneggiata dal sisma del 2016. "Oggi cominciamo lo smontaggio controllato della cella campanaria per ricostruirla con i pezzi originali" ha spiegato il direttore dei lavori, l'ingegnere Stefano Podestà. "Per fare questo - ha aggiunto - rimuoveremo prima i coppi della copertura e man mano scenderemo catalogando tutti i diversi materiali, per poi recuperare quelli utili per la ricostruzione. Questa fase di smontaggio ci terrà impegnati per 60 giorni circa". A quel punto comincerà ufficialmente la fase della ricostruzione con i lavori finanziati dalla Fondazione Brunello Cucinelli, contestualmente a quelli relativi al resto del Palazzo municipale. (ANSA).