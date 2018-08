Magnum P.I. torna in tv senza Selleck

NEW YORK, 27 AGO - Quasi 40 anni dopo Magnum P.I. torna in tv con un reboot che sara' trasmesso dalla Cbs dal prossimo 24 settembre. La versione 21mo secolo della fortunata serie andata in onda negli anni '80 non avra' Tom Selleck come protagonista nel ruolo di Thomas Magnum bensì l'attore americano di origini ispaniche, il 40enne Jay Hernandez (Scandal, Last Resort). Per i nostalgici, addio ai baffi e al metro e 95 dell'investigatore privato, ex ufficiale di Marina decorato nella guerra del Vietnam. Il nuovo Magnum e' ugualmente un veterano di guerra, ma dell'Afghanistan, il quale si reinventa investigatore privato mettendo a frutto le sue capacità militari da ex Navy Seal. "Thomas Magnum viveva del suo fascino - ha spiegato il produttore esecutivo Peter Lenkov - e delle grazie dei suoi amici".Ha anche aggiunto che con il roboot non hanno voluto fare un clone di Tom Selleck ma solo riproporre l'essenza di ciò che aveva dato al suo personaggio, ossia il suo fascino.