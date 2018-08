Morto Bronchi, fu in Sorelle Bandiera

SPOLETO (PERUGIA), 29 AGO - E' morto a Spoleto, la sua città, Mauro Bronchi, che interpretava la brunetta nel trio delle Sorelle bandiera protagoniste dell'Altra domenica di Renzo Arbore. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine locali. Oggi cordoglio per la scomparsa di Bronchi è stato espresso dal sindaco spoletino Umberto de Augustinis e dall'assessore alla cultura Ada Urbani. "Indimenticato 'sorella bandiera' - lo ha definito il sindaco in una nota - ma, soprattutto, nato a Spoleto e coi primi passi della sua arte mossi nel Festival. Un attore che ha dedicato la propria vita a far divertire il suo pubblico con rara simpatia e comunicatività". (ANSA).