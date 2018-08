A teatro Goria, Baliani, De Rossi

ROMA, 29 AGO - Guenda Goria come Clara Weick Schumann ne ''La pianista perfetta'' di Giuseppe Manfridi, diretta da Maurizio Scaparro, e Antonio Rezza e Flavia Mastrella con ''Anelante'', tutti al Todi Festival; ''La bisbetica domata'' nella nuova versione diretta da Loredana Scaramella con Carlotta Proietti e Mauro Santopietro e Pino Strabioli con ''J.R.Wilcock. un monologo con figure'' scritto per lui da Elio Pecora, tutti a Roma; Marco Baliani con ''Kohlhaas'' e Barbara De Rossi e Francesco Branchetti in ''Corale di uomo e di donna'', al XXV Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (FR); fino a ''Exit'' del Cirque Inextremiste all'XI edizione di Tutti matti per Colorno (PR): sono alcuni degli eventi teatrali in scena nel prossimo week end.