Si gira Crescendo, scuola di convivenza

BOLZANO, 29 AGO - In Alto Adige sono in corso le riprese del film "Crescendo" del regista israeliano-tedesco Draor Zahavi che racconta la storia di un'orchestra giovanile, composta da palestinesi e israeliani. Le prove per il concerto per l'apertura dei negoziati di pace si svolgono in Alto Adige. Il soggiorno in un castello alle porte di Bolzano diventa una scuola di convivenza per i giovani musicisti. "Ebrei e arabi - commenta Zahavi - possono convivere se imparano ad ascoltare e a rispettare la storia dell'altro. Non devono essere d'accordo, ma devono avere la capacità di ascolto. Anche l'Alto Adige ha un passato sanguinoso e oggi invece può rivendicare una pacifica convivenza. Il direttore d'orchestra è stato cresciuto da contadini in Alto Adige. E' figlio di due nazisti, uccisi durante la fuga lungo la linea dei ratti verso l'Argentina". Per il co-produttore Peter Trenkwalder, "la musica può rafforzare la pace. L'autonomia altoatesina potrebbe essere un'idea come risolvere il conflitto tra Israele e Palestina".