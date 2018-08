Tv: ultimo ciak per Clooney in Sardegna

SANTA TERESA GALLURA (SASSARI), 30 AGO - George Clooney sta per lasciare la Sardegna. Sono infatti quasi terminate le riprese nell'isola della serie tv Catch 22 che andrà in onda su Sky nel 2019. Una fiction della quale l'attore hollywoodiano è regista e produttore. Come riporta La Nuova Sardegna, ieri è stato l'ultimo giorno di riprese a Santa Teresa di Gallura sugli scogli di Capo Testa, blindato per l'occasione. Altri ciak sono stati fatti a Capo Ceraso dopo il set allestito da fine maggio nell'ex aeroporto militare dismesso di Venafiorita, ad Olbia. Clooney, avvistato sulle rocce dai bagnanti, ha salutato da lontano allontanandosi con un minivan bianco dopo avere seguito da vicino la troupe. Probabilmente l'attore si tratterrà ancora qualche giorno per gli ultimi ritocchi e alcune immagini che saranno girate in Gallura, poi saluterà l'Isola che lo ha accolto e "curato". Oltre all'affetto dei numerosi fan, infatti, Clooney è dovuto ricorrere ai medici del pronto soccorso di Olbia dopo un incidente in scooter.