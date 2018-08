Arriva musical su ghiaccio di Averbukh

TORINO, 30 AGO - Ilya Averbukh, coreografo dei Mondiali di calcio 2018, produttore ed ex campione mondiale di pattinaggio, porta al Palavela di Torino il musical su ghiaccio Romeo & Juliet. Cento persone, un cast che unisce attori e stelle dello sport tra cui 4 medaglie d'oro olimpiche e 12 campioni del mondo di pattinaggio su ghiaccio, le più avanzate tecnologie ed effetti speciali, un allestimento curato nei minimi dettagli: Romeo & Juliet andrà in scena in Italia solo a Verona (6 ottobre) e Torino (19-20 ottobre). Oltre ai Mondiali di Calcio di Russia 2018, Averbukh in passato ha curato le coreografie di manifestazioni sportive internazionali e ha partecipato all'ideazione di oltre 200 progetti artistici in tutto il mondo. Romeo & Juliet è il suo ultimo, faraonico musical, che in Russia è stato visto da oltre un milione di persone nel 2017 (record di sempre). Le musiche sono di Mozart, Prokofiev, Bach, Mendelssohn, alternate a quelle originali di Roman Ignatiev, maggiore compositore russo per musical.