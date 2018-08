Da Sharp Objects a Save me, Sky riparte

ROMA, 29 AGO - Da Sharp Objects a Save me, il settembre di Sky riparte con due serie evento per poi in autunno inoltrato mandare in onda l'attesissima sesta stagione di House of Cards (orfana di Kevin Spacey) che vedrà protagonista assoluta Robin Wright nel ruolo di Claire Underwood. Si parte il 17 settembre con l'intensa Sharp Objects, nuova miniserie di 8 episodi con protagonista la stella hollywoodiana Amy Adams alle 21.15 con un doppio episodio a serata e per un totale di 4 settimane. St. Louis, Missouri. La giornalista Camille Preaker (Adams) viene mandata dal suo caporedattore nella cittadina di Wind Gap, un paesino di duemila anime vicino al confine con il Tennessee e l'Arkansas, per seguire un caso di cronaca, la scomparsa di una ragazzina. Camille è nata e cresciuta proprio lì. E solo un anno prima, un'altra giovane, era scomparsa all'improvviso, per poi essere ritrovata senza vita alcuni giorni dopo. Serie targata HBO, è tratta dall'omonimo romanzo di Gillian Flynn (di Gone Girl)