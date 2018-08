'I nuovi poteri forti' in libro di Foer

ROMA, 30 AGO - Alla vigilia di una nuova discussione della direttiva sul copyright in programma a Bruxelles nei prossimi giorni, esce 'I nuovi poteri forti', il saggio di Franklin Foer inserito dal "New York Times" tra i libri dell'anno, segnalato tra i più inquietanti ma necessari da Hillary Clinton, pubblicato in Italia da Longanesi. Il libro mette in luce il percorso che ha garantito ai colossi della Silicon Valley posizioni monopolistiche, mettendo a dura prova il sistema dell'informazione, ma anche le stesse istituzioni civili e democratiche. Foer che sarà al Festivaletteratura di Mantova l'8 settembre, ci mostra come Google, Apple, Facebook e Amazon pensino per noi, come la rivoluzione nella gestione della conoscenza e dell'informazione, strettamente connessa alla crescita dei monopoli tecnologici abbia avuto effetti enormi sulla società. Il libro spiega come le Big tech stiano facendo a pezzi i principi che proteggono l'individuo, offrendo dispositivi e siti web che annientano la privacy.