Crollo chiesa, Bonisoli non accada più

VENEZIA, 31 AGO - "Grazie a Dio a Roma non ci sono state vittime, ma oggi chiaramente non sono di buon umore. Quello che è successo non deve più succedere". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli del crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei falegnami. "Siamo andati subito a verificare e la Procura ci ha lasciato intervenire, stiamo recuperando le opere d'arte che sono nella chiesa e in questi minuti al ministero è in corso una riunione per coordinare i diversi uffici e portare i primi interventi - ha aggiunto - ma il problema è più generale, come abbiamo capito anche dopo quello che è successo a Genova". Siamo un Paese fantastico, con un patrimonio unico ma ci sono luoghi, strutture, infrastrutture di proprietà statale o di altri, dove entra il pubblico che vanno mappati, protetti e messi in sicurezza. Lo faremo nelle prossime settimane, mettendo insieme le informazioni che abbiamo con una valutazione di pericolosità rispetto a determinati parametri, a prescindere da chi sia il proprietario".