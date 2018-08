Iacona, Presadiretta nell'autunno caldo

ROMA, 31 AGO - "Torniamo in onda con la consapevolezza di entrare nell'autunno più caldo di sempre. Tanti nodi verranno al pettine ed alcuni li incrociamo con i nostri reportage". Riccardo Iacona riporta il suo Presadiretta in prima serata su Rai3 a partire da lunedì 3 settembre con una puntata dedicata all'acqua potabile, un bene a rischio. Saranno sette le serate della prima tranche, in attesa di lasciare il testimone a Report. Poi altre nove puntate da gennaio. "Parleremo di temi caldi come il lavoro, di sicurezza nelle città", spiega all'ANSA. Nessuna stanchezza per il conduttore che si appresta ad entrare nel decimo anno del programma. "Io sto bene a Presadiretta, è il mio pane quotidiano, la mia passione", afferma. La novità della stagione è sopratutto la nuova Retequattro, dedicata all'approfondimento delle notizie. "Sono tornati gli anni della grande informazione, perché la partita si fa più calda - afferma -. C'è più domanda di informazione, soprattutto di buona informazione".