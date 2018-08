Hit parade, Ariana Grande ancora regina

ROMA, 31 AGO - Ariana Grande con il suo Sweetener è ancora la regina della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana in Italia. A seguire Irama, l'ultimo vincitore di Amici, che alla 13/a settimana in classifica sale di nuovo al secondo posto. Il resto della top 10 vede un vero e proprio dominio dei rapper, tutti in classifica da decine di settimane: al terzo posto Capo Plaza con 20 seguito da Sfera Ebbasta con Rockstar. In sesta posizione Carl Brave con Notti Brave, poi Drake con Scorpion e Gemitaiz con Davide. A chiudere la top ten l'album ? di XXXTentacion, il rapper americano ucciso a giugno. In quinta posizione fa capolino il vincitore delle Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, Ultimo, con Peter Pan. L'unica nuova entrata è in nona piazza la star portoricana del del reggaeton Ozuna con Aura.