Greco, al Tg4 per raccontare storie

ROMA, 1 SET - Retequattro cambia pelle e si lancia nel mondo dell'informazione, connotandosi in diverse fasce orarie come l'anti La7. A partire dall'access prime time che vedrà Barbara Palombelli sfidare Lilli Gruber, ma anche in prima serata con i programmi di approfondimento del lunedì Quarta Repubblica con Nicola Porro e quello del giovedì Viva L'Italia condotto da Gerardo Greco, al via il 13 settembre. Chiamato a guidare il cambiamento lo stesso Greco, una vita in Rai ma ormai da tempo in contatto con Mediaset. Come cambierà il Tg4? "Sarà un tg molto legato alla cronaca, ma parlerà anche di politica, partendo dai fatti. Avrà una vena molto narrativa per tentare di occupare uno spazio che non c'è. L'edizione diurna il 10 settembre passerà dalle 11.30 alle 12, mentre quella serale andrà in onda sempre alle 18.55. Quando avremo messo a punto il restyling e la parte grafica sarà rinnovata con uno studio modernizzato, da quel momento ci sarò anche io in una sorta di precondizione per raccontare la giornata''.