Concorso 'Fiber Art' dedicato agli abiti

SALA BAGANZA (PARMA), 1 SET - Dall'8 al 22 settembre Sala Baganza torna ad essere capitale internazionale del 'Fiber Art', antica arte della fibra nelle sue molteplici declinazioni, dal ricamo al patchwork, passando per feltro e nuno feltro. Il paese della pedemontana parmense ospiterà alla Rocca Sanvitale la 15/a edizione del Concorso Internazionale 'Trame a Corte', quest'anno dedicato agli abiti, che vede 41 artisti iscritti a presentare le proprie opere provenienti da Canada, Francia, Italia, Marocco e Stati Uniti. Gli abiti, come prevede il regolamento del concorso, sono stati confezionati a mano e verranno sottoposti ad una giuria composta da storici dell'arte, artisti del tessile e autorità locali, che assegnerà i premi seguendo i criteri di valutazione che riguardano tecnica, composizione e linguaggio creativo. La mostra-concorso sarà inaugurata l'8 alle 17.30 con la performance artistica 'With the hands' di Giovanna D'Amico, che in quaranta minuti vestirà tre modelle con abiti confezionati sul momento.