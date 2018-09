L'amica geniale in tv e evento in sala

ROMA, ROMA, 2 SET - 2 SET - Bisognerà attendere l'autunno per vedere la trasposizione televisiva dell'Amica geniale, il best seller mondiale di Elena Ferrante. Le prime due puntate della serie, dirette da Saverio Costanzo, sono state applaudite oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. La serie Hbo-Rai Fiction e Timvision, andrà in onda in autunno, data ancora da definirsi, nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria su Raiuno e sulla piattaforma streaming. Lorenzo Mieli, produttore con Mario Gianani per Wildside (insieme a Domenico Procacci per Fandango) ha annunciato che l'Amica geniale farà "anche un passaggio al cinema, con Nexo, l'1, 2 e 3 ottobre. Presente al Lido ad accompagnare dietro le quinte la produzione e il cast dell'Amica geniale anche il premio Oscar Paolo Sorrentino che figura nei titoli come produttore esecutivo della serie che si annuncia anche best seller internazionale sulla scia del successo della saga editoriale.