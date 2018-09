Subsonica in collegamento con Milano

MILANO, 3 SET - I Subsonica aprono la loro sala prove torinese per un collegamento con Milano, dove andranno in diretta su alcuni schermi posizionati sui Navigli. L'occasione - la sera del 6 settembre - è un'anteprima legata al nuovo disco '8' in uscita il 12 ottobre, dopo 4 anni di silenzio. Ad anticipare il cd, il singolo "Bottiglie Rotte" dove "raccontiamo - dicono i Subsonica - come sempre quello che vediamo senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l'ambizione di coinvolgere tutti, il più possibile, nella "lettura" delle cose del nostro tempo. Anche e soprattutto ballando". A dicembre i Subsonica saranno protagonisti dell''European reBoot2018', il tour europeo organizzato da Vertigo, durante il quale si esibiranno sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco.