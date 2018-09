Ozzy Osbourne, Bologna nel tour di addio

BOLOGNA, 3 SET - Sarà l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ad ospitare, l'1 marzo, l'unica data italiana 2019 del 'No more tours 2' di Ozzy Osbourne. Nel concerto dell'ultimo tour mondiale di addio ai live - con cui celebra cinque decadi di carriera, come solista e come frontman dei Black Sabbath - l'icona rock, settant'anni a dicembre, sarà accompagnato come 'special guest' dai Judas Priest. La tappa bolognese farà parte della porzione europea del suo tour e si collocherà tra le date di Zurigo e Barcellona. Ozzy Osbourne era già approdato in Italia lo scorso 17 giugno per l'ultima data del Firenze Rocks all'arena di Visarno davanti a cinquantamila persone: poco più di un'ora e mezza di superclassici, con la celeberrima 'Paranoid' a chiudere il concerto.