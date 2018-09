Vinicio Capossela a Casertavecchia

NAPOLI, 3 SET - Con la 'Leitourghia' di Vinicio Capossela partono i concerti di Settembre al Borgo: mercoledì 5 settembre alle 21.00 al teatro della Torre di Casertavecchia va in scena il primo appuntamento musicale della 46/a edizione, quest'anno diretta da Enzo Avitabile. Il cantautore irpino presenta un nuovo progetto, un concerto che intende riprendere l'uso del canto pubblico come celebrazione rituale. L'ensemble musicale è costituito da strumenti acustici, plettri, aulofoni, corde e tamburi. Ospiti speciali i cantori della Arciconfraternita del SS. Crocifisso e Monte dei Morti che tengono in vita una tradizione orale antichissima, tramandata da generazioni, un canto rituale arcaico che accompagna il periodo quaresimale a Sessa Aurunca e per il quale è stata avviata la richiesta di riconoscimento come patrimonio immateriale dell'Umanità. 'Leitourghia, Servizio di Canto Pubblico' (dal greco, leiton pubblico e ergon lavoro) è un titolo che rimanda all'antica Grecia.