Serie Tv Savoia, a Venezia 10 finalisti

TORINO, 3 SET - I dieci finalisti selezionati dalla Regione Piemonte per realizzare una serie tv sui Savoia sono stati presentati oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Ideato da Film Commission Torino Piemonte e Film Investimenti Piemonte, il progetto ha visto la partecipazione di 247 autori, ridotti agli attuali 10 attraverso vari passaggi di selezione. "Con questa iniziativa - evidenzia l'assessore alla Cultura e Turismo del Piemonte, Antonella Parigi - intendiamo compiere una operazione di valorizzazione culturale attraverso una delle forme più attuali di produzione audiovisiva. Consapevoli di quanto queste siano anche mezzo di promozione del territorio". "Abbiamo selezionato - spiega il curatore dell'iniziativa, Piero Bordrato - progetti che attraversano la storia della dinastia. E' una vivace lista di idee che mettiamo a disposizione del sistema produttivo, per contribuire in modo concreto al percorso di innovazione in atto nella serialità televisiva italiana".