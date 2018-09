L'armadillo al Lido, Zerocalcare non c'è

VENEZIA, 3 SET - Tra gli eventi della Mostra di Venezia c'è il debutto de La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi, l'adattamento, presentato a Orizzonti e in sala dal 13/9 con Fandango, della graphic novel autobiografica cult di uno dei fumettisti italiani più importanti e seguiti degli ultimi anni, Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech, che ha anche cofirmato la sceneggiatura. Il fumettista è stato al Lido negli ultimi giorni disegnando recensioni per Best Movie, ma è ripartito prima della proiezione ufficiale del film. Nell'ottimo cast, Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi, Diana del Bufalo, Sofia Staderini e Adriano Panatta in un cameo. "Michele ha scritto delle tavole a fumetti (pubblicate sul suo blog, ndr) qualche settimana fa in cui racconta la sua posizione rispetto al film. Non si è allontanato - assicura il produttore Domenico Procacci - solo che non vuole essere coinvolto in quella che potrebbe sembrare un'autopromozione".