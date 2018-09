Venezia, +9% biglietti a metà festival

VENEZIA, 3 SET - E' positivo il bilancio di metà festival, secondo i dati provvisori resi noti dal presidente della Biennale Paolo Baratta. Fra biglietti e abbonamenti venduti +9% sul 2017, con un +18% sugli accrediti rilasciati. Le presenze in sala sono ad ora 77.783 contro i 66.152 dello stesso giorno di Mostra del cinema riferito al 2017. Tantissime le proiezioni sold out con il pubblico lasciato fuori per il tutto esaurito. Anche la sezione Virtual Reality è in crescita con 5.900 presenze contro le 4.500 del 2017. Ma è in generale la percezione della 'popolazione' del festival ad essere cresciuta con lunghe file davanti le sale di proiezione e negli stessi luoghi di ristoro, con tantissimi giovani in giro. E' stato un successo, tra l'altro, l'accredito speciale per i giovani, acquistabile prima di Venezia75, a prezzo ridotto online: 1100 accrediti in pochissimo tempo, come hanno sottolineato Baratta e il direttore della Mostra Alberto Barbera.