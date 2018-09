Temptation Island Vip al via con Ventura

ROMA, 3 SET - Dopo il successo della versione Nip conclusasi il primo agosto, sta per partire su Canale 5 la versione Vip di Temptation Island, il docu-reality che tratta i rapporti di coppia, guidata da Simona Ventura. Le telecamere raccontano le storie di sei coppie che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto. Sono formate da Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri; l'ex calciatore e conduttore tv Stefano Bettarini (nonché ex marito della Ventura) e Nicoletta Larini; Andrea Zenga, figlio d'arte - in quanto calciatore e la compagna Alessandra Sgolastra; l'ex tronista Nilufar Addati e il suo fidanzato Giordano Mazzocchi; il top manager del marchio Coconuda Fabio Esposito e Marcella Esposito, Sossio Aruta, calciatore e volto del trono over di Uomini con Ursula Bennardo. Location un resort in Sardegna. Le coppie, una volta sbarcate sull'isola, vengono separate (per 21 giorni) in due villaggi differenti. Ci saranno a socializzare con 23 affascinanti donne e uomini single