Tendenze colori, nuovo rosso è il fucsia

ROMA, 3 SET - Il fucsia è il nuovo rosso della moda in arrivo. Perfetto per esaltare tessuti come velluto, tulle, raso, il rosso si conferma come uno dei colori tendenza della stagione autunnale alle porte. Nelle sue mille sfumature è un colore ideale per mise da red carpet, come si è visto dagli abiti fiammeggianti indossati dalle dive al Festival di Venezia. Da Sveva Alviti in rosso Hilfiger Collection con piume sulla coda, a Claire Foy in Valentino Haute Couture, fino alla coppia Elio e Bianca Balti che ha presentato al Lido la nuova collezione Ovs-Arts of Italy, ispirata alle opere liriche, lui in tabarro rosso, smoking e cilindro, lei in gonna in raso croccante con coda piumata. Valentino Garavani ha fatto del rosso il suo colore simbolo. Ma l'attuale direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli, di recente ha preferito il fucsia e il rosa nei toni vivaci dell'abito piumato disegnato dallo stilista per Lady Gaga per Venezia. Fucsia fu il colore d'elezione di Elsa Schiaparelli e oggi ha conquistato anche Prada.