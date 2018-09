Cher, il 28/9 esce Dancing Queen

ROMA, 4 SET - Cher pubblica l'album Dancing Queen, una raccolta dei più grandi successi degli Abba, in uscita il 28 settembre, e "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" è il primo singolo estratto. L'iconica vincitrice di ogni tipo di award, dagli Oscar ai Grammy e agli Emmy, si è lasciata ispirare dalla sua recente partecipazione al film campione di incassi Mamma Mia! Here We Go Again (in sala in Italia dal 6/9), per la realizzazione di un album dedicato alle hit degli Abba, rivisto con il tocco di Cher. "Amo gli Abba da sempre - ha dichiarato Cher -, ho visto il musical Mamma Mia a Broadway tre volte! Dopo aver preso parte a Mamma Mia! Here We Go Again mi sono ricordata ancora una volta di quante canzoni bellissime e senza tempo abbiano composto, quindi mi sono detta 'perché non fare un album dedicato alla musica degli Abba?'. Le canzoni sono state più difficili da cantare di quanto immaginassi, ma sono molto contenta di come sono venute. Non vedo l'ora di farle sentire a tutti. È il momento perfetto".