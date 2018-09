Copyright, campagna industria musica Uk

ROMA, 4 SET - L'industria musicale del Regno Unito si mobilita in vista del voto cruciale sulla direttiva Ue sul copyright, previsto al Parlamento europeo il 12 settembre. Lancia la campagna e la petizione #LoveMusic, è a favore della direttiva e appoggia in particolare l'articolo 13. E' quello che sposta l'onere della responsabilità per le violazioni del diritto d'autore alle piattaforme, costringendole a riadattare i loro meccanismi di protezione dei contenuti e ad eliminare i contenuti degli utenti su richiesta dei titolari dei diritti. "Ci sono ci persone e aziende tecnologiche che cercano con ogni mezzo di bloccare un cambiamento che significherebbe un accordo più equo per quasi tutti nel business musicale del Regno Unito. Abbiamo urgentemente bisogno di aiuto per impedire che ciò accada e per garantire che musicisti, creatori e a tutti nell'industria musicale non sia negata una giusta ricompensa per il loro lavoro", spiegano sul sito Ukmusic.org gli ideatori della campagna che si rivolgono all'Ue.