Cavani, protesta antigoverno è ignorante

VENEZIA, 4 SET - "Oggi la protesta contro il governo finisce per essere ignorante quanto il governo stesso, è uno scambio di ignoranza avvilente". Lo ha detto Liliana Cavani, che ha ricevuto al Lido il Premio 'Bresson' assegnato dall'Ente dello Spettacolo. Secondo la cineasta uno dei problemi principali dell'epoca che viviamo è "la poca attenzione alla storia. Non si impara niente da quello che è accaduto, e anche a scuola se ne fa poca. Spesso al liceo non si insegna quella del XX secolo ed è gravissimo. Per questo ci portiamo dietro dei residuati, anche nell'attualità politica". La cineasta, che ha appena curato alla Scala di Milano la regia di 'Alì Baba e i 40 ladroni' di Luigi Cherubini ("Un'esperienza meravigliosa"), sta preparando il suo ritorno al cinema: "Ho pronta la sceneggiatura di un progetto classico, ma per ora non voglio dire di più, non lo faccio mai".