Sfilate NY con Tom Ford e 10 Corso Como

NEW YORK, 4 SET - Con Tom Ford e l'opening di 10 Corso Como la settimana della moda di New York prende il via. L'iconico concept store milanese ideato da Carla Sozzani sarà inaugurato il 6/9 a Fulton Street: 2800 metri quadrati al South Seaport District. L'apertura ufficiale della kermesse è il 6, ma Ford gioca di anticipo il 5 con uno show allestito come nelle ultime due stagioni al Park Avenue Armory. Seguiranno una maratona di oltre 200 appuntamenti in cui spiccano il 50/o anniversario di Ralph Lauren celebrato il 7 a Central Park con un black-tie sotto le stelle, i 70 anni di Longchamp, il debutto di Wes Gordon da Carolina Herrera e Savage x Fenty: la linea di lingerie di Rihanna pensata anche per taglie forti e sviluppata con il californiano Techstyle Fashion Group: sarà presentata dalla cantante il 12 a Brooklyn. L'edizione 2018 è anche listata a lutto. La stilista Kate Spade si è uccisa lo scorso giugno. Il brand sfilerà per la prima volta alla Fashion Week il 7 settembre alla New York Public Library.