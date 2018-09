Chanel a dicembre sfilerà al Met

NEW YORK, 4 SET - Chanel torna a New York: il 4 dicembre la storica maison parigina presenterà la sua annuale collezione Métiers d'Art al Metropolitan Museum. Allineata con le consegne "pre-fall", la sfilata celebra la creatività degli atelier d'alta moda di Chanel. Collezioni Métiers d'Art sono state presentate a Roma e Parigi. L'ultima ad Amburgo, città natale dello stilista Karl Lagerfeld. Non è la prima volta per Chanel a NY: nel 2005 lo show Métiers d'Art fu ambientato nella boutique su Fifth Avenue, poi nel 2007 la collezione Resort ebbe il fondale di Grand Central Station e nel 2015 Métiers d'Art Parigi-Salisburgo fu replicata all'Armory di Park Avenue. Nel 2008 la maison organizzò una retrospettiva a Central Park in un edificio temporaneo firmato Zaha Hadid. Per uno show al Met bisogna andare davvero indietro negli anni: l'ultima volta che il museo aprì le sue gallerie a uno stilista fu nel 1982, quando Valentino portò la sua collezione autunno-inverno a NY e scelse il museo come sfondo per la passerella.