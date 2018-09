Nozze Ferragnez, boom su Instagram

PALERMO, 4 SET - Record di contatti su internet per il matrimonio dell'anno dei Ferragnez che è stato celebrato sabato 1 settembre a Noto: sono 34 milioni le interazioni totali registrate nel periodo di riferimento: il 96%, pari a oltre 32 milioni di interazioni, proveniente da Instagram. Ma la maggior parte dei contenuti con l'hashtag #TheFerragnez sono stati pubblicati su Twitter, che ha sfornato oltre 94 mila post, più dell'80% dei contenuti totali. La foto di Chiara Ferragni per i festeggiamenti serali su Instagram ha raccolto oltre 2 milioni di like. Ma il post che ha ottenuto più apprezzamenti social è stato quello del romantico bacio, al momento dell'esplosione dei fuochi d'artificio: ben 2,8 milioni di like e oltre 44 mila commenti. Fedez ha totalizzato con la stessa foto del bacio 1,5 milioni di like, mentre il post in cui posa sorridente sull'altare con moglie e figlioletto in braccio ha ricevuto oltre 1,4 milioni di mi piace.