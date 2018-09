B come sabato, il lato umano del calcio

ROMA, 4 SET - Il claim è il "lato umano del calcio". Si cercherà di entrare nell'Italia più periferica e profonda, negli angoli meno battuti del paese. Prenderà il via il 15 settembre su Rai2 alle 13.30, "B come sabato", il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi e Ross. In diretta dalla sede Rai di Napoli, l'inedita coppia di conduttori accompagnerà i telespettatori in un pomeriggio leggero e divertente dedicato alle partite del Campionato di serie B, per raccontare il lato più autentico del calcio e il folclore della provincia italiana. Tra sport e curiosità, troveranno spazio anche l'anticipo di Serie A, alcuni incontri di altre serie e tante altre discipline sportive, dalle più popolari alle più inesplorate. Le partite saranno l'occasione per coprire la provincia italiana attraverso gli inviati. "B come Sabato" sarà trasmesso in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Angela Rafanelli e Mauro Casciari.