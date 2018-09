VENEZIA, 4 SET - Una Natalie Portman, popstar stile Madonna, che canta le canzoni di Sia (cantautrice australiana) e fa vogueing sul palcoscenico è quella che si vede in 'Vox Lux' di Brady Corbet, in concorso alla 75/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Una Portman scatenata e credibile nei panni di Celeste, artista alle prese con il successo da difendere, con i dolori di un abbandono, con le figlie adolescenti e con il tempo che passa. Il film esprime la volontà dichiarata dal raffinato e colto regista Corbet di raccontare i principali avvenimenti del XXI secolo. E così non a caso la carriera di Celeste inizia nel 1999 quando Celeste viene ferita a scuola proprio come accadde a Columbine. "Mi ha interessato la psicologia della violenza che c'è anche nel film'', dice la Portman. "Negli Usa di violenza ce n'è tanta. I massacri nelle scuole sono diventati comuni. E' quasi una guerra civile". "Vox Lux non è comunque un messaggio contro le armi - ci tiene a dire -, ma un'opera d'arte".