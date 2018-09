'Venice Glass Week', ecco arte vetraria

VENEZIA, 3 SET - Riflettori accesi sull'arte vetraria, con mostre, convegni, incontri, ma anche una corsa podistica a Murano con le fornaci aperte, dal 9 al 16 settembre per portare all'attenzione del mondo la vivacità, l'evoluzione, la centralità non solo economica, l'importanza del vetro di Murano nella storia e nella vita attuale di Venezia. La seconda edizione di "The Venice Glass Week", il festival internazionale dedicato all'arte vetraria, si svilupperà tra Venezia, Murano e Mestre, con 180 eventi in programma, il 20% in più di eventi rispetto all'anno scorso, e l'auspicio di superare i 75mila visitatori registrati nel 2017.