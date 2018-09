Il Progetto per la bellezza di Cucinelli

CORCIANO (PERUGIA), 4 SET - "Tributo alla dignità dell'uomo": è la scritta che è il cuore del 'Progetto per la Bellezza' e che campeggia in un monumento ai piedi di Solomeo. "Fra duemila anni sarà ancora qui. È un dono anche alla Grecia ed è pensato per l'eternità perché gli antichi questo facevano" ha affermato Brunello Cucinelli durante il tour di presentazione. Ed è anche "un omaggio ai cinque continenti", con le scritte America, Europa, Africa, Asia, Oceania sotto i cinque archi. Dopo quattro anni di lavoro si completa quindi il Progetto per la bellezza, rivolto alla vallata di Solomeo che ospita anche la sede dell'azienda dell'imprenditore umbro del cachemire. Il progetto era iniziato con il restauro del borgo umbro e con il "Tributo alle arti" dato anche dalla costruzione del Teatro Cucinelli. Iniziativa che ora si chiude con la realizzazione di tre parchi: dell'industria, dell'oratorio laico immerso tra boschi e prati e agrario, con 70 ettari di terreno destinati ad orti, vigneti, oliveti e frutteti.