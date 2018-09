Donnersmarck, omaggio all'arte libera

VENEZIA, 4 SET - 'Opera senza autore' di Florian Henckel Von Donnersmarck, in concorso in questa 75/a edizione della Mostra di Venezia, nello stile dell'autore de Le vite degli altri, è un affresco della Germania, ma questa volta attraverso l'arte, dall'avvento del nazismo fino agli anni Settanta. Protagonista del film, in sala in Italia con 01 dal 4 ottobre, un giovane artista, Kurt Barnert (Tom Schilling), un pittore perseguitato dal realismo pittorico, prima, da ragazzino, nella Germania nazista che sosteneva la cosiddetta 'classicità renana' contro ogni arte degenerata e poi, durante la Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est), dove diventa un apprezzato pittore di realismo socialista, uno stile pittorico che lui detesta. "Non scelgo una storia - dice il regista al Lido, parlando in perfetto italiano -: sono le storie a scegliere me e io mi sono innamorato di questa esplorazione della creatività umana che rende possibile ad ogni artista di prendere le proprie ferite e trasformarle in arte".